بارزاني والسوداني يؤكدان على التنسيق بين الأطراف العراقية لتجاوز الأزمات والتحديات

شفق نيوز/ أكد كلٌّ من الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، ورئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم السبت، على اهمية التنسيق بين الأطراف العراقية لتجاوز الأزمات والتحديات ومعالجة المشكلات في البلاد.

وذكر مقر البارزاني في بيان اليوم، أن الزعيم الكوري استقبل في مصيف صلاح الدين السوداني.

وأضاف البيان أنه، خلال اللقاء، جرى التباحث حول الأوضاع السياسية وآخر التغييرات والمستجدات على الصعيد الإقليمي

ووفقا للبيان، فقد "شكّلت العلاقات بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية العراقية محوراً آخر للقاء".

و وصل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، في وقت سابق من صباح اليوم السبت، إلى مدينة اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وكان رئيس وزراء الاقليم مسرور بارزاني وعدد من الوزراء والمسؤولين في حكومته في استقبال السوداني والوفد المرافق له في مطار اربيل الدولي.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن الجانبين سيبحثان عدداً من الملفات الخارجية والداخلية ومن بينه الخلافات والقضايا العالقة بين اربيل وبغداد.

وأضاف أن مسرور بارزاني والسوداني سيناقشان أيضا مسألة استئناف صادرات نفط الاقليم عبر ميناء جيهان التركي.

وهذه خامس زيارة يجريها رئيس الحكومة العراقية الى اقليم كوردستان منذ توليه منصبه وكان آخرها في شهر تشرين الثاني/نوفمبر من العام 2024.