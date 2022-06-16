بارزاني والسفيرة الأمريكية يناقشان آخر التطورات بالعملية السياسية في العراق

شفق نيوز/ التقى الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، اليوم الخميس، في مقر إقامته بمصيف صلاح الدين، سفيرة الولايات المتحدة لدى العراق ألينا رومانوسكي.

وذكر بيان صادر عن مقر البارزاني، أن الوضع السياسي، وآخر التطورات بالعملية السياسية في العراق كان محورا آخر للقاء، حيث أعرب مسعود بارزاني عن آرائه بشأن العملية السياسية وحل الأزمة السياسية في العراق.

بدورها أشارت السفيرة الأمريكية إلى الإستقرار الذي ينعم به إقليم كوردستان، مؤكدة أن بلادها ستواصل دعمها والتعاون مع حكومة إقليم كوردستان وتنمية العلاقات في شتى المجالات.