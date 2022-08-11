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بارزاني والخنجر يؤكدان: اعادة الانتخابات خطوة جيدة ولكن بشرط

Category: سیاسة

Date: 2022-08-11T14:00:25+0000
بارزاني والخنجر يؤكدان: اعادة الانتخابات خطوة جيدة ولكن بشرط

شفق نيوز/ اعرب الزعيم الكوردي مسعود بارزاني ورئيس تحالف السيادة خميس الخنجر، اليوم الخميس، عن تأييد إجراء انتخابات مبكرة بشرط أن تلتزم جميع الأطراف بنتائجها.

وجاء في بيان لمقر بارزاني ورد لوكالة شفق نيوز، ان الزعيم الكوردي مسعود بارزاني استقبل اليوم الخميس في منتجع صلاح الدين في اربيل ، رئيس تحالف السيادة خميس الخنجر ، مشيرا الى ان الجانبين تبادلا وجهات النظر بشأن آخر التطورات والمتغيرات داخل العملية السياسية العراقية واكدا على العمل المشترك بينهما لاجتياز حالة الانسداد السياسي الذي تمر به. 

وبشأن بالأزمة السياسية في العراق جدد الطرفان تأكيدهم على أن اية مبادرة او خطوة جديدة يجب ان تكون باتجاه تحسين الوضع السياسي في العراق وانهاء الازمة السياسية. 

وعن الانتخابات المبكرة لمجلس النواب، نوه البيان إلى ان الجانبين متفقان في الرأي بأن الانتخابات المبكرة خطوة جيدة بشرط ان تلتزم جميع الأطراف بنتائجها.

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