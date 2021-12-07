بارزاني والحلبوسي يؤكدان على تنفيذ ثلاثة أمور في الحكم بالمرحلة المقبلة

شفق نيوز/ استقبل الرئيس مسعود البارزاني يوم الثلاثاء، في صلاح الدين، محمد الحلبوسي، رئيس ائتلاف تقدم، والوفد المرافق له.

وذكر بيان صادر عن المكتب الاعلامي للزعيم بارزاني أن الحلبوسي أعرب عن أسفه وتعازيه لعائلات البشمركة الذين استشهدوا إثر هجوم داعش الإرهابي في الأيام الماضية.

وأضاف البيان أنه في جزء اخر من الاجتماع تم التأكيد على الوضع السياسي فى العراق ونتائج انتخابات مجلس النواب والجهود الرامية الى تشكيل حكومة عراقية جديدة .

وأكد المشاركون في الاجتماع على تنفيذ مبادئ الشراكة والتوازن والإصلاح في الحكم في المرحلة المقبلة من أجل تخليص العراق من الأزمات والتحديات، وفقا للبيان.

واجتمع رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني صباح اليوم الثلاثاء مع الحلبوسي والوفد المرافق له.

وكان الحزب الديمقراطي الكوردستاني قد أعلن في وقت سابق من صباح اليوم، أن وفوداً من القوى والأطراف السياسية ستزور أربيل عاصمة إقليم كوردستان للتباحث مع الزعيم الكوردي مسعود بارزاني حول آلية تشكيل الحكومة الاتحادية المقبلة.

وأبلغ المتحدث باسم الحزب محمود محمد الصحفيين اليوم بأن، وفودا سابقة زارت اربيل واجتمعت مع الزعيم بارزاني كما زار وفد من كوردستان العاصمة بغداد، واليوم ستأتي وفود أخرى.

وأكد أنه ينبغي تشكيل حكومة بمشاركة الأطراف كافة، و يتعين الاتفاق على برنامج هذه التشكيلة لتكون أساساً يعمل وفقها مجلس الوزراء الجديد، مردفا بالقول إن هذا البرنامج بالنسبة لكوردستان فيه أولويات مهمة منها تطبيق الدستور كما هو موجود، وليس بشكل انتقائي، والبدء بحل الخلافات والقضايا العالقة منذ سنوات بين اربيل وبغداد.