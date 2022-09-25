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بارزاني مخاطبا العراقيين: يجب ان تبقى العلاقات قوية بيننا ولا تتأثر بالخلافات السياسية

Category: سیاسة

Date: 2022-09-25T08:35:05+0000
بارزاني مخاطبا العراقيين: يجب ان تبقى العلاقات قوية بيننا ولا تتأثر بالخلافات السياسية

شفق نيوز/ أكد الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، يوم الأحد، على ضرورة تعزيز أواصر التعايش السلمي والأخوة بين الشعبين الكوردي والعربي وألّا تتأثر بالخلافات السياسية القائمة في العراق.

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال مراسم افتتاح مهرجان دهوك الثقافي الخامس، بحضور رئيس الحكومة المحلية للمحافظة علي تتر والعشرات من المثقفين والأدباء والكتاب من الأجزاء الأربعة لكوردستان ومن العرب العراقيين.

وقال في الكلمة "أؤكد على أواصر الاخوة والمحبة بيننا مهما اختلف السياسيون يجب أن تبقى العلاقة بين الشعوب علاقة متينة وعلاقة محبة".

وأضاف أن "الاخوة من مواثق ثورة ايلول رغم ما حصل وثورة آيار رغم ما حصل من الكوارث التي تلتها من الأنفال والإبادة الجماعية والتهجير، ولكن احتفظ شعب كوردستان بعلاقته مع اشقائه العرب ولم نحسب تلك الجرائم على الشعب العراقي بل على الحاكم الذين وقع ظلمهم على جميع المكونات".

وخاطب الزعيم الكوردي المكون العربي خاصة والعراقيين عامة "يجب ان تبقى العلاقات قوية بيننا ولا تتأثر بالخلافات السياسية".

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