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بارزاني: مجاميع مسلحة منعت الكورد من الوصول إلى صناديق الاقتراع خارج الإقليم

Category: سیاسة

Date: 2021-10-10T16:17:31+0000
بارزاني: مجاميع مسلحة منعت الكورد من الوصول إلى صناديق الاقتراع خارج الإقليم

شفق نيوز/ أعرب رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الأحد، عن اسفه لبعض الخروق التي شابت عملية الاقتراع العام في الانتخابات التشريعية العراقية.

وقال بارزاني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ إن "ما يدعو للأسف أن المشاكل الفنية التي حدثت في العديد من مراكز الاقتراع والمحطات حرمت الكثيرين من حق التصويت". 

وأشار إلى انه وفي بعض الأماكن، ولا سيما في المناطق الكوردستانية خارج إدارة الإقليم، منعت مجاميع مسلحة خارجة عن القانون الناخبين من الوصول إلى مراكز الاقتراع، وهو ما يشكل مصدر قلق واستياء عميق وانتهاك لمبادئ الديمقراطية والحق في حرية المشاركة في عملية الاقتراع".

ولفت إلى أنه تحدث "هاتفياً عصر اليوم، مع رئيس الوزراء الاتحادي السيد مصطفى الكاظمي وهنأته على إيفائه بوعده بإجراء الانتخابات المبكرة و إنجاحها. واتفقنا على أهمية التحقيق والمتابعة بشأن المشاكل التي حدثت خلال عملية التصويت بصورة شفافة وبتوقيتات محددة ومناسبة. وإنني واثق من قدرة رئيس الوزراء على إدارة مرحلة تصريف الأعمال على نحو جيد، وسوف نكون داعمين ومساندين بهذا الصدد".

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