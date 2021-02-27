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بارزاني للغانمي: سياسة التغيير الديمغرافي والاستيلاء على أراضي الكورد بكركوك مستمرة

Category: سیاسة

Date: 2021-02-27T10:36:37+0000
بارزاني للغانمي: سياسة التغيير الديمغرافي والاستيلاء على أراضي الكورد بكركوك مستمرة

شفق نيوز/ التقى رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، يوم السبت، وزير الداخلية في الحكومة الاتحادية عثمان الغانمي.

وذكر بيان صادر عن حكومة الإقليم ورد لوكالة شفق نيوز، أنه جرى في مستهل اللقاء، التباحث حول سبل تعزيز التنسيق الأمني المشترك بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية، ولا سيما فيما يتعلق بالهجوم الصاروخي على أربيل، والذي تم التوصل إلى نتائج جيدة بشأنه نتيجة للتنسيق الجيد بين الجانبين.

وأشار إلى أن سياسة التغيير الديمغرافي والاعتداءات ضد المواطنين الكورد والاستيلاء على أراضيهم، لا تزال متواصلة في كركوك وباقي المناطق الكوردستانية خارج إدارة الإقليم، وقال إن هذا الوضع غير الطبيعي واللادستوري لا يصب في مصلحة المواطنين العراقيين، ويجب وضع حد له.

كذلك تم في اللقاء، التشديد على ضرورة تطبيق اتفاقية سنجار وبما يشمل خروج الميليشيات والقوات المسلحة غير النظامية من المنطقة.

هذا وناقش الجانبان المفاوضات بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية بشأن الموازنة الاتحادية لسنة 2021، بالإضافة إلى الانتخابات القادمة، وفقا للبيان.

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