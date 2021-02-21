بارزاني للحكيم: نريد حلاً جذرياً للمشاكل مع بغداد مقابل ضمان حقوقنا الدستورية

شفق نيوز/ قال رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني يوم الأحد إن الإقليم يتطلع الى حل جذري للخلافات مع الحكومة الاتحادية مقابل ضمان حقوق كوردستان الدستورية.

جاء ذلك خلال لقائه رئيس تيار الحكمة الوطني وتحالف "عراقيون" عمار الحكيم، وفقا لبيان صادر عن حكومة الإقليم.

وذكر البيان انه جرى في اللقاء، بحث آخر مستجدات الوضع في العراق، بالإضافة إلى مناقشة العلاقات بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية.

وأكد الحكيم: "نعتبر إقليم كوردستان صديقنا وحليفنا، ولا بد أن يكون الدستور الفيصل في حل المشاكل العالقة بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية".

وأضاف: "ندعم الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية فيما يتعلق بالموازنة العامة للعراق لسنة 2021"، وأردف بالقول: "نتمنى أن يتم التصويت على مشروع الموازنة في مجلس النواب".

هذا وجدد رئيس الحكومة التأكيد على أن الإقليم دائماً يريد حلاً جذرياً للمشاكل مع الحكومة الاتحادية على أساس تأمين الحقوق والمستحقات الدستورية لإقليم كوردستان وبما يحافظ على كيانه ويراعي خصوصيته الفيدرالية، مع احترام مبادئ الشراكة والتوازن والتوافق.