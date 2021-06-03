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بارزاني: لا مبرر لوزارة المالية الاتحادية في عدم إرسال الحقوق والمستحقات المالية للإقليم

Category: سیاسة

Date: 2021-06-03T10:52:50+0000
بارزاني: لا مبرر لوزارة المالية الاتحادية في عدم إرسال الحقوق والمستحقات المالية للإقليم

شفق نيوز/ بحث رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني، يوم الخميس، مع الوفد المفاوض مع الحكومة الاتحادية، المفاوضات حول تنفيذ قانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2021، فيما تم تسليط الضوء على نتائج المحادثات الأخيرة التي أجراها الوفد مؤخراً خلال زيارته إلى بغداد.

وذكر بيان لرئاسة حكومة اقليم كوردستان ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اجتمع اليوم الخميس 3 حزيران (يونيو) 2021، بالوفد المفاوض مع الحكومة الاتحادية.

وأضاف البيان أنه جرى في الاجتماع، واستعرض الوفد المفاوض نتائج اجتماعاته حول تنفيذ الالتزامات، ولا سيما تلك المتعلقة بالإقليم في إطار قانون الموازنة العامة بالنسبة للعائدات النفطية وغير النفطية التي تم الاتفاق عليها خلال الاجتماعات مع الوزارات والأطراف الاتحادية المعنية إزاء آلية تنفيذ القانون المذكور.

وأشار إلى اتفاق كل من ديواني الرقابة المالية الاتحادي والإقليم الذي تم خلاله الموافقة على آلية مشتركة لتنفيذ الواجبات المحددة لهما في قانون الموازنة حسب خصوصياتهما.

ولفت الاجتماع إلى عدم وجود أي مبرر يدفع وزارة المالية الاتحادية للامتناع عن إرسال حقوق الإقليم ومستحقاته المالية المذكورة في قانون الموازنة والجداول المرفقة به.

وجدد الاجتماع، التزام الإقليم بقانون الموازنة العامة الاتحادية، ودعا الحكومة الاتحادية في المقابل إلى إرسال حقوقه ومستحقاته المالية، وفقا للبيان.

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