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بارزاني: على بغداد أن تفي بما عليها من التزامات تجاه حقوق إقليم كوردستان

Category: سیاسة

Date: 2020-12-01T10:51:57+0000
بارزاني: على بغداد أن تفي بما عليها من التزامات تجاه حقوق إقليم كوردستان

شفق نيوز/ التقى رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، يوم الثلاثاء، وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا جيمس كليفرلي ووزير القوات المسلحة البريطاني جيمس هيبي والسفير البريطاني لدى العراق ستيفن هيكي.

وذكر بيان لحكومة الاقليم انه جرى في الاجتماع، بحث سبل تعزيز العلاقات بين إقليم كوردستان وبريطانيا.

وأشار الوفد البريطاني إلى أن البريطانيين ينظرون ببالغ الاحترام والتقدير لتضحيات قوات البيشمركة وتصديها للإرهاب، كما أبدى الوفد استعداد المملكة المتحدة لتعزيز آفاق التعاون مع الإقليم في جميع المجالات، ولا سيما في المجال التجاري وزيادة الاستثمار في إقليم كوردستان.

ووجه رئيس الحكومة شكره إلى بريطانيا وثمّن دورها في مساعدة إقليم كوردستان. كذلك سلط الضوء على العلاقات بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية، وأكد أن حكومة إقليم كوردستان نفذت التزاماتها الدستورية كافة بهدف التوصل إلى اتفاق على أساس الدستور، لذا يجب على الحكومة الاتحادية أن تفي بما عليها من التزامات تجاه الحقوق والمستحقات المالية لإقليم كوردستان.

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