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بارزاني: سلمنا معلومات عن منفذي هجوم أربيل إلى بغداد والتحالف الدولي

Category: سیاسة

Date: 2021-02-25T13:15:29+0000
بارزاني: سلمنا معلومات عن منفذي هجوم أربيل إلى بغداد والتحالف الدولي

شفق نيوز/ اعلن رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني، يوم الخميس، التوصل إلى معلومات أولية عن الجهات التي قامت بتنفيذ هجوم أربيل.

وقال بارزاني خلال كلمة ألقاها في مراسم انجاز قسم من مشروع (شارع 150 متر) الاستراتيجي في أربيل، وحضرته وكالة شفق نيوز؛ "توصلنا إلى معلومات أولية للأطراف التي تقف وراء منفذي هجوم اربيل"، مؤكد ان "تقدما جيدا حققته نتائج التحقيق ولكن من أجل استمرارها لا استطيع الخوض في كامل التفاصيل".

وأضاف رئيس حكومة اقليم كوردستان؛ "اعطينا المعلومات عن المهاجمين الى بغداد والتحالف الدولي".

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