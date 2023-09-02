بارزاني: سفك دماء ابنائنا في كركوك سيكون له ثمن باهظ

شفق نيوز/ حذر الزعيم الكوردي مسعود بارزاني اليوم السبت، من استمرار تصعيد الأوضاع واستهداف الكورد في كركوك.

وقال بارزاني في بيان بخصوص الاوضاع في كركوك ورد لوكالة شفق نيوز؛ أنه "منذ أيام يقطع مجموعة من قطاع الطرق و الغوغائيين طريق اربيل - كركوك بحجة منع عودة الحزب الديمقراطي الكوردستاني الى مقاره ولا يسمحون للمواطنين بالتجول الطبيعي و صنعوا وضعا خطيرا و غير ملائم للغاية لاهالي كركوك".

وأضاف "نحن أكدنا دائما على ان كركوك يجب ان تكون مثالا للتعايش بين مكوناته لكن هذه التصرفات اللاقانونية هي محاولة لنشر الفتنة وتقويض التعايش".

وابدى الزعيم الكوردي استغرابه من ان "القوات الامنية والشرطة وخلال الأيام الماضية لم يحاولوا بأي طريقة منع هذا الشغب والتصرفات اللا قانونية بل وتم استخدام القوة اليوم ضد المتظاهرين الكورد في كركوك وتم سفك دم الشباب الكورد".

واعتبر بارزاني "هذه التصرفات غير مقبولة ابدا وستكون لها نتائج سيئة وسفك دماء ابنائنا في كركوك سيكون له ثمن باهظ".

وطالب بارزاني رئيس وزراء الحكومة الاتحادية بوضع حد لهذا الشغب وإنهاء هذا الظلم والتمييز والذي يستهدف بشكل مباشر التعايش والاستقرار في كركوك ومناطق اخرى".