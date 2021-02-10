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بارزاني: سنعتمد على ثلاثة أنواع من الواردات إذا امتنعت بغداد عن إرسال حصة الإقليم

Category: سیاسة

Date: 2021-02-10T10:37:13+0000
بارزاني: سنعتمد على ثلاثة أنواع من الواردات إذا امتنعت بغداد عن إرسال حصة الإقليم

بارزاني: سنعتمد على ثلاثة أنواع من الواردات إذا امتنعت بغداد عن إرسال حصة الإقليم

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