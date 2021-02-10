سیاسة
rss
كوردســتانيات
أمـن
مجتـمع
اقتصـاد
عربي ودولي
القسم الفيلي
ريـاضة
منوعـات
تقارير وتحليلات
مقـالات
كل الاخبار
بارزاني: سنعتمد على ثلاثة أنواع من الواردات إذا امتنعت بغداد عن إرسال حصة الإقليم
Category: سیاسة
Date: 2021-02-10T10:37:13+0000
بارزاني: سنعتمد على ثلاثة أنواع من الواردات إذا امتنعت بغداد عن إرسال حصة الإقليم
related
وزير يكشف تفاصيل جديدة بشأن اتفاق بارزاني والكاظمي
Date: 2020-08-16 12:12:16
بارزاني: لأول مرة نشارك بإعداد الموازنة مع بغداد ونصدر نفط كركوك بشكل مشترك
Date: 2019-12-07 19:17:09
الاتحاد الوطني يحدد أمراً يعرقل اتفاق بغداد مع اربيل رغم استجابة عالية من كوردستان
Date: 2020-12-18 08:32:56
صالح يبدي استغرابه من "التشنج" بين أربيل وبغداد قُبيل اتفاق وشيك
Date: 2020-08-13 16:53:26
بعد عطلة رأس السنة .. نيجيرفان بارزاني يرأس وفداً سياسياً رفيعاً لبغداد
Date: 2020-12-29 09:01:43
بارزاني يعلن نتائج الاجتماعات مع الرئاسات الثلاث في بغداد .. الحلبوسي: زيارتكم مهمة
Date: 2019-07-16 16:53:02
وزير: جهات تقوض أي تفاهم تتوصل إليه أربيل وبغداد بشأن كركوك
Date: 2020-11-26 09:15:31
البرلمان العراقي يطرح خيارين بشأن حصة كوردستان من الموازنة
Date: 2021-01-26 17:14:52
We're sorry but Shafaaq website doesn't work properly without
JavaScript
enabled. Please enable it to continue.