بارزاني: بغداد استكملت جهود إقليم كوردستان للاعتراف بحلبجة

شفق نيوز/ اشاد رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الاثنين، بالتصويت في البرلمان العراقي على استحداث حلبجة محافظة جديدة، مؤكدا ان بغداد استكملت جهود الاقليم للاعتراف بالمدينة.

وقال بارزاني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "بمناسبة تصويت مجلس النواب العراقي اليوم على قرار تحويل حلبجة إلى محافظة رسمية، أتقدّم بأحرّ التهاني إلى أهالي حلبجة وجميع أبناء إقليم كوردستان، وأوجّه شكري وتقديري وامتناني إلى مجلس النواب العراقي، وكل الجهات والأطراف في إقليم كوردستان والعراق التي أسهمت وساعدت في إنجاح هذه العملية".

واضاف، ان "ما تحقق اليوم يمثل مصدر فخر وفرح لنا جميعًا في كوردستان، ولقد بدأنا فعليًا، ومنذ فترة، في إقليم كوردستان خطوات عملية من أجل تنظيم الوضع الإداري لمحافظة حلبجة، واليوم تُستكمل هذه الجهود بالقرار الرسمي من بغداد، ليكون الاعتراف بها كمحافظة أقلّ ما يمكن تقديمه وفاءً لتضحيات ومعاناة حلبجة وأهلها المناضلين".

وعبر بارزاني عن امله في، أن "يسهم هذا القرار في تحسين حياة المواطنين، وتحقيق التنمية والخدمات وإعادة الإعمار، والنهوض بحلبجة في جميع المجالات، وهو واجب ومسؤولية تقع على عاتقنا جميعًا، ويجب أن نؤديه بإخلاص ووفاء"، على حد قوله.

وصوت مجلس النواب العراقي، يوم الاثنين، على استحداث محافظة حلبجة لتكون المحافظة رقم 19 في العراق.

وذكرت النائب عن كتلة الديمقراطي الكوردستاني، إيمان عبد الرزاق، لوكالة شفق نيوز، أن "مجلس النواب صوت بأغلبية الحضور على استحداث محافظة حلبجة لتكون المحافظة رقم 19 في العراق".

بدوره قال النائب الثاني لرئيس البرلمان، شاخوان عبد الله، خلال مؤتمر صحفي عقده بمبنى البرلمان بحضور نواب كورد وحضره مراسل الوكالة: "اليوم تم التصويت على مقترح قانون استحداث محافظة حلبجة، ونشكر النواب ورؤساء الكتل السياسية الذين وقفوا مع مشروع حلبجة".

وأضاف عبد الله، أن "استحداث محافظة حلبجة قليل بما مرت به المحافظة، والجميع يعلم أن سقوط الطاغية كان عنوانه استخدام أسلحة دمار شامل ضد سكانها، لكن رغم ذلك وللأسف هناك كتل سياسية تغيبت عن حضور الجلسة".