باراك يهنئ الزيدي بمناسبة تكليفه بتشكيل الحكومة العراقية

هنأ المبعوث الأميركي توك باراك، يوم الخميس، علي الزيدي، بمناسبة تكليفه بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة، كما بحث معه سبل تعزيز العلاقات بين البلدين.

وقال المكتب الإعلامي للزيدي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "رئيس الوزراء المكلف علي الزيدي، تلقى اتصالاً هاتفياً من المبعوث الأمريكي توم باراك، قدم فيه التهنئة بمناسبة تكليفه رسميا بتشكيل الحكومة الجديدة".

وأضاف "وجرى خلال الاتصال مناقشة سبل تعزيز العلاقات بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية، وتعزيز التعاون في العديد من المجالات وبما يسهم في توطيد الشراكة الاستراتيجية بين البلدين".

وكانت قوى الإطار التنسيقي الشيعية الحاكمة في العراق قد أعلنت، الاثنين الماضي، ترشيح علي الزيدي لرئاسة مجلس الوزراء، عقب تنازل محمد شياع السوداني ونوري المالكي عن خوض السباق على المنصب.

وكانت بعثة الاتحاد الأوروبي في العراق وإسبانيا، رحبتا يوم الخميس، بترشيح علي الزيدي لمنصب رئيس الوزراء المكلّف في العراق، فيما أكدت البعثة أهمية الإسراع في تشكيل الحكومة العراقية لمعالجة القضايا الملحّة العديدة التي يواجهها البلد.

وذكرت بعثة الاتحاد الأوروبي في العراق، في تدوينة تابعتها وكالة شفق نيوز، أن "بعثة الاتحاد الأوروبي في بغداد ترحب بتكليف علي الزيدي رئيساً لمجلس الوزراء في العراق. ومن المهم الآن الإسراع في تشكيل الحكومة لمعالجة القضايا الملحّة العديدة التي يواجهها البلد".