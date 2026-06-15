باراك يصل إلى بغداد: سأناقش مع الزيدي رسم مسار جديد لعلاقة قوية بين العراق وأميركا

شفق نيوز - بغداد

وصل المبعوث الأميركي إلى العراق وسوريا توم باراك، اليوم الاثنين، إلى العاصمة بغداد في إطار جولة تشمل إجراء سلسلة من اللقاءات مع القادة السياسيين والمسؤولين الحكوميين في البلاد، بما في ذلك إقليم كوردستان.

ولدى وصوله، كتب باراك تدوينة على منصة "إكس" ذكر فيها أنه سيلتقي برئيس مجلس الوزراء علي الزيدي، لينقل له دعم الرئيس الأميركي دونالد ترمب للحكومة العراقية.

وأضاف أنه سيناقش مع الزيدي الشراكة الاستراتيجية بين العراق وأميركا بهدف رسم مسار جديد لعلاقة قوية ومستدامة بين الجانبين.

وفي وقت سابق من اليوم، كان رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، قد أكد أهمية زيارة باراك إلى العاصمة أربيل، مشيراً إلى أن اللقاءات المرتقبة ستتضمن بحث الخلافات والقضايا العالقة بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية.

وتأتي جولة باراك الحالية إلى بغداد وأربيل لغرض بحث ملفات سياسية وأمنية متعددة، تزامناً مع التطورات والأحداث المتسارعة التي تشهدها المنطقة.