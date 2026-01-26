باراك مؤيداً رأي روبيو: أي حكومة عراقية تُنصّب بدعم إيراني لن تنجح

شفق نيوز- واشنطن

شدد توم باراك، مبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى سوريا، مساء اليوم الاثنين، على أن أي حكومة تنصّب في العراق بدعم إيراني "لن تكون ناجحة"، مستبعداً كذلك أن تكون لها شراكة مع واشنطن.

وقال باراك في تدوينة على منصة "إكس"، تابعتها وكالة شفق نيوز، إنه أجرى "مكالمة هاتفية مثمرة هذا المساء مع الزعيم الكوردي مسعود بارزاني لمناقشة الوضع في سوريا وأهمية الحفاظ على وقف إطلاق النار وضمان المساعدات الإنسانية للمحتاجين، خاصة في كوباني".

وفيما يخص العراق، أوضح باراك أنه "لا يزال الموقف الأميركي واضحاً. أي حكومة تُنصَّب بدعم من إيران لن تكون ناجحة، لا في تلبية تطلعات العراقيين أو السوريين نحو مستقبل أفضل، ولا في إقامة شراكة فعّالة مع الولايات المتحدة".

وكانت وزارة الخارجية الأميركية، قد أعلنت في وقت سابق من اليوم الاثنين، أن وزير الخارجية ماركو روبيو أجرى اتصالاً هاتفياً مع رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته محمد شياع السوداني، تناول عدداً من الملفات الأمنية والسياسية ذات الاهتمام المشترك.

وقالت الوزارة في بيان، إن روبيو "شدد على أن حكومة تسيطر عليها إيران لا يمكنها أن تضع مصالح العراق الخاصة في المقام الأول بنجاح، ولا أن تُبقي العراق خارج الصراعات الإقليمية، ولا أن تُعزز الشراكة ذات المنفعة المتبادلة بين الولايات المتحدة والعراق".

وقدم الإطار التنسيقي، يوم السبت الماضي 24 كانون الثاني/ يناير الجاري، زعيم ائتلاف دولة القانون ورئيس الوزراء العراقي الأسبق نوري المالكي (75 عاماً) مرشحاً لرئاسة الحكومة المقبلة، ليعود بذلك إلى الواجهة في المشهد السياسي العراقي.