باراك مهنئاً الزيدي على نيل ثقة البرلمان: نريد عملا جريئا يتماشي مع مصالحنا

شفق نيوز- واشنطن

هنأ توم باراك مبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترمب، مساء الخميس، رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي على تأمين الثقة البرلمانية وموافقة مجلس النواب على حكومته، معرباً عن تطلعه لعمل جريء يتماشى مع المصالح المشتركة لواشنطن وبغداد.

وقال باراك، في تدوينة على منصة إكس: "لقد شجعتنا قيادتكم الجديدة ونتطلع إلى التعاون في أجندة جريئة تتماشى مع مصالحنا المشتركة، المتمثلة ببناء عراق ذي سيادة ومزدهر ومستقر، في سلام مع جيرانه، يوفر الفرص والنمو لجميع مواطنيه في شراكة متبادلة المنفعة مع الولايات المتحدة".

وأضاف: "يقف الرئيس ترمب ووزير الخارجية ماركو روبيو والولايات المتحدة ككل على استعداد تام للعمل عن كثب معكم ومع حكومتكم للنهوض بأهدافنا المشتركة المتمثلة في الازدهار للشعب العراقي والقضاء على الإرهاب، الذي يمثل دائما عائقا أمام تقدم الشعب".

وصوت المجلس النيابي، عصر الخميس، على منح الثقة لحكومة علي فالح الزيدي ومنهاجها الوزاري، حيث صوت على 14 وزيراً، فيما أجّل التصويت على 6 وزارات بيها التعليم العالي والداخلية لوجود اعتراض على المرشحين.