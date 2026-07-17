باراك: العراق يقود تحالفا استراتيجيا يربط الخليج والشام ومصر وتركيا

شفق نيوز- واشنطن

مصطفى هاشم

أكد مبعوث الرئيس الأميركي للعراق، توم باراك، يوم الجمعة، أن العراق يقود تحالفات أمنيا واستراتيجيا في المنطقة، عبر ربط دول الخليج والشام وتركيا ومصر معا.

وقال باراك في كلمته أمام قمة الأعمال الأمريكية العراقية، التي حضرها مراسل وكالة شفق نيوز، إن "الاستراتيجيات القائمة على الدبلوماسية والاستخبارات والجيش غالبا ما تتبع خطى قطاع الأعمال، مؤكدا أن الشركات وقادة الأعمال هم "الدبلوماسيون الأفضل" الذين يقودون الطريق في مجالات الطاقة، الطاقة الكهربائية، والربط الإقليمي.

وأشار إلى أن العراق يقود تحالفاً أمنياً واستراتيجياً جديداً يربط بين بلاد الرافدين، الشام، والخليج (سوريا، الأردن، تركيا، لبنان، ومصر).

وأكمل: هذا المشروع من شأنه تحويل الاعتماد من الشحن البحري عبر مضيق هرمز إلى مسارات برية وربط لوجيستي متكامل، مما يقلل من أهمية المضيق الاستراتيجية خلال عامين.

وشدد على أهمية "الممر الأوسط" الذي يمتد من تركيا وأذربيجان عبر آسيا الوسطى، والذي سيسهم في ضخ كميات هائلة من الغاز نحو أوروبا، واصفاً هذا الربط التجاري بأنه البديل الحقيقي لسياسات النزاع العسكري.

وانتقد باراك السياسات الخارجية السابقة تجاه المنطقة، مؤكداً أن التدخلات ومحاولات تغيير الأنظمة لم تنجح، وأن المنطقة بحاجة إلى قادة أقوياء يتمتعون بالوضوح والشفافية لتحقيق الازدهار.

وأعرب باراك عن تفاؤله وثقته الكبيرة في قيادة رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي، داعياً قطاع الأعمال الأميركي والدولي إلى تقديم الدعم والثقة لاستثماراته لحسم هذه المرحلة الانتقالية وتحويل العقدين الماضيين من الاضطراب إلى شراكة أمنية واقتصادية مستدامة.