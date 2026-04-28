باخجلي: انتخاب سمعان محافظاً يدشن مرحلة جديدة في كركوك والتركمان في العراق ليسوا بلا سند

شفق نيوز- أنقرة

رحب رئيس حزب الحركة القومية التركي (MHP)، دولت باخجلي، يوم الثلاثاء، بانتخاب محمد سمعان عن المكون التركماني محافظاً لكركوك، داعياً في الوقت ذاته أنقرة وبغداد إلى توسيع آفاق التبادل التجاري وزيادة صادرات الطاقة لتشمل الغاز عبر ميناء جيهان.

وقال باخجلي، في كلمة ألقاها أمام كتلته البرلمانية، إن "مرحلة جديدة بدأت في كركوك بانتخاب سمعان"، مؤكداً أن "نضال المكون التركماني لن يذهب سدى، ولن يكون بمقدور أحد تهميش دورهم في المحافظة بعد الآن".

وشدد باخجلي على أن "التركمان في العراق ليسوا بلا سند"، لافتاً إلى أن جغرافيا العراق "ليست بمعزل عن تركيا"، وأن أنقرة تبذل جهوداً حثيثة لترسيخ الأمن والاستقرار في جارتها.

واختتم باخجلي بالتأكيد على أن كركوك تمثل "لوحة تجمع العرب والتركمان والكورد والسريان"، داعياً القوى السياسية العراقية إلى تعزيز قيم المواطنة والشراكة الوطنية.