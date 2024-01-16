"سنرد بشكل مباشر على أي اعتداء".. السوداني يتفق على موعد للقاء الرئيس الأمريكي

شفق نيوز/ اتفق رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الثلاثاء، على تحديد موعد للقاء الرئيس الأمريكي جو بايدن، في الولايات المتحدة، وفيما أكد رفضه أيّ عمل يتسبب بانتهاك سيادة العراق، أشار إلى أنه سيقابل بـ"الرد المباشر".

جاء ذلك، خلال لقاء جمع السوداني، ومستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، على هامش منتدى دافوس الاقتصادي بدورته الـ54 في سويسرا، وفق بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

وشهد اللقاء، التأكيد على بدء أعمال اللجنة الثنائية الخاصة بمراجعة تواجد التحالف الدولي في العراق، التي جرى الاتفاق بشأنها خلال زيارة وزير الدفاع العراقي ثابت العباسي إلى الولايات المتحدة في شهر آب من العام الماضي، والبحث في صياغة جدول زمني لإنهاء مهمة التحالف والانتقال إلى علاقات ثنائية شاملة مع دول التحالف.

وتطرق اللقاء، إلى دعوة الرئيس الأمريكي جو بايدن، لرئيس الوزراء العراقي، لزيارة الولايات المتحدة الأمريكية، وجرى الاتفاق على تعيين موعد محدد ببن فريقي الرئيسين.

وشدد السوداني، خلال اللقاء، على رفضه أيّ عمل يتسبب بانتهاك سيادة العراق، والقيام بالرد المباشر، ولاسيما الاعتداء الأمريكي الأخير الذي حصل في بغداد، مؤكداً في الوقت نفسه حرص الحكومة على التصدي لأية هجمات تطال القواعد التي تضمّ مستشاري التحالف الدولي.

وأشار رئيس الوزراء، إلى الاضطرابات التي تشهدها المنطقة بسبب استمرار "الحرب العدوانية على غزّة"، مؤكداً أن استقرار المنطقة ومحاولات الحدّ من اتساع الصراع "تبدأ من وقف حرب الإبادة التي تستهدف أبناء الشعب الفلسطيني، وتنتهك القانون الدولي"، كما أكد ضرورة العمل على كل ما يضمن حق الفلسطينيين في العيش الكريم على أرضهم.