مباحثات بين العراق والسعودية بشأن تأخر جولة المباحثات الخامسة مع إيران

شفق نيوز/ اكد وزير الخارجية العراقية فؤاد حسين، يوم الاحد، ان بغداد ستبذل كل جهودها وتستثمر علاقاتها لعقد جولة مباحثات جديدة بين المسؤولين الإيرانيين والسعوديين وعودة العلاقات بين البلدين الى طبيعتها.

وذكر الخارجية العراقية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان الوزير فؤاد حسين أجرى اتصالاً هاتفياً مع نظيره السعوديّ الأمير فيصل بن فرحان، بحثا خلاله أسباب تأخر عقد الجولة الخامسة من المباحثات السعوديّة الإيرانيّة، كما تم تبادل وجهات النظر بهذا الخصوص.

وأشار حسين الى أنَّ الحكومة العراقيَّة ستعمل بكل جُهُدها وتستثمر جميع علاقاتها من أجل خلق فرصة مُناسبة للتفاهمات بين طهران والرياض.

واوضح البيان ان الجانبين ناقشا العلاقات الثنائيَّة والتعاون والتنسيق المُشترَك في مجال دعم مرشحي الجانبين في المنظمات الدوليَّة.

وفي إطار آخر تم بحث الوضع المتوتر في الخليج وضرورة إيجاد سُبُل لإبعاد الخطر عن المنطقة وخلق حالة استقرار وأمان، بحسب البيان.

واكد حسين استعداد الحكومة العراقيَّة أنَّ تلعب دوراً محورياً في هذا المجال، وفي ختام المباحثات أكّد الوزيران على ضرورة استمرار التواصل خلال هذه الفترة الحساسة من تاريخ المنطقة.

ويوم امس الاحد، ذكرت وكالة "فارس" الايرانية ان العراق وإيران بحثا استعدادات الجولة الخامسة من المباحثات الإيرانية السعودية.

وقال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي: "إيران مستعدة لمواصلة هذه المفاوضات حتّى الوصول إلى نتيجة بشرط أن يكون السعوديون مستعدين لمواصلة المفاوضات في مناخ من التفاهم والاحترام المتبادلين".

واحتضنت بغداد 4 جولات من المباحثات المباشرة بين مسؤولي السعودية وإيران، تركّزت على النقاط الخلافية، أبرزها حرب اليمن والبرنامج النووي الإيراني.

وبحث الجانبان "التعاون الثلاثي العراقي والسعودي والإيراني، من أجل البدء بالجولة الخامسة للمباحثات، دون تحديد موعد انعقادها".