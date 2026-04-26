باجتماع مسائي.. المالكي وحلفاء السلاح يرفضون الشطري كمرشح تسوية لرئاسة الحكومة

شفق نيوز- بغداد

أفاد مصدر سياسي، مساء يوم الأحد، برفض رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي وحلفائه من الكتل السياسية ترشيح رئيس جهاز المخابرات حميد الشطري كمرشح تسوية لرئاسة الوزراء.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "المالكي وحلفائه من الكتل السياسية التي تمتلك فصائل مسلحة، عقدوا اجتماعاً مساء اليوم للتداول بشأن حسم رئاسة الوزراء، وانتهى الاجتماع برفض حميد الشطري كمرشح لمنصب رئيس الحكومة المقبلة".

من جانبه، أكد المتحدث باسم ائتلاف النصر، عقيل الرديني، أن قادة الإطار التنسيقي يواصلون عقد لقاءات ثنائية وثلاثية مكثفة، في محاولة للوصول إلى توافق نهائي.

وقال الرديني لوكالة شفق نيوز، إن رئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي ضمن القائمة المختصرة للمرشحين الى رئاسة الوزراء.

ويأتي هذا الحراك، في وقت تشهد الساحة السياسية حالة من الانسداد السياسي النسبي، بعد تأجيل اجتماعات سابقة للإطار التنسيقي دون إعلان أسباب واضحة، مقابل استمرار اللقاءات غير الرسمية في محاولة لتقريب وجهات النظر، خصوصاً بين القيادات المؤثرة داخل التحالف.

وكشف مصدر مطلع، في وقت سابق من اليوم الأحد، ان الإطار التنسيقي قرر تعليق اجتماعاته الرسمية كافة، لحين الوصول لتوافق حول المرشح لرئاسة الحكومة، فيما بين أن الاجتماعات "المنفردة" بين قادته ستبقى مستمرة.

وأفاد مصدر سياسي مطلع، في وقت سابق من اليوم الأحد، بأن الاجتماعات البينية، سواء المباشرة أو غير المباشرة، بين رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي رئيس الحكومة (منتهية الولاية) محمد شياع السوداني، حول انسحابهما من الترشح لرئاسة الوزراء "لم تفلح"، وكل منهما يصر على حقه بالترشح، وسط توقع قيادي باستمرار الانسداد السياسي.