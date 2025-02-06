"بات حجر عثرة".. عضو بمجلس نينوى تدعو لحله

شفق نيوز/ طالبت عضو مجلس محافظة نينوى، لليال محمد، يوم الخميس، بحل مجلس المحافظة، معتبرة أنه بات "حجر عثرة" أمام تحقيق تطلعات المواطنين في الموصل وعموم نينوى.

وقالت محمد، وهي عن تحالف نينوى المستقبل، صاحب الأغلبية في المجلس، لوكالة شفق نيوز، إن "المجلس منذ تشكيله لم يقدم أي خدمات تذكر لتحسين الأوضاع في المحافظة".

وأشارت إلى أنه "لهذا السبب طلبت من محافظ نينوى عبد القادر الدخيل بحل مجلس المحافظة لانهم لم يقدمواً شيئاً المواطنين في نينوى، وخاصة مدينة الموصل، يعانون من الإهمال والتقصير في متابعة احتياجاتهم الأساسية".

وأضافت محمد، التي تمثل تحالف نينوى المستقبل وهو الكتلة الأكبر في مجلس نينوى بواقع 16 مقعداً، أن المواطنين فقدوا الثقة بالمجلس الحالي بسبب عجزه عن تنفيذ المشاريع التنموية أو إحداث تغيير حقيقي في واقع المحافظة.

ودعت محافظ نينوى إلى التدخل السريع لحل المجلس، مؤكدة أن مصلحة نينوى والمواطنين تقتضي وجود قيادة فعالة ومجلس قادر على تحقيق الطموحات.