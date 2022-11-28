باتفاق مع السوداني.. الحزبان الكورديان الرئيسيان يحسمان مرشحي وزارتي الاعمار والبيئة

شفق نيوز/ كشف مصدر سياسي مطلع، يوم الإثنين، عن اتفاق بين رئيس الوزراء محمد شياع السوداني والقوى الكوردية على حسم مرشحي وزارتي الاعمار والبيئة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "السوداني اتفق مع القوى الكوردية على ان تكون وزارة الاعمار والإسكان والبلديات للحزب الديمقراطي الكوردستاني ومرشحه بنكين ريكاني، ووزارة البيئة للاتحاد الوطني الكوردستاني ومرشحه نزار آميدي".

واوضح المصدر، ان "التصويت على المرشحين سيتم قريباً في مجلس النواب".

يشار الى ان السوداني لم يقدم مرشحيه لوزارتي البيئة والإعمار والإسكان والبلديات والاشغال العامة خلال جلسة منح الثقة التي عقدت الخميس 27/10/2022.

وكلّف السوداني، يوم الثلاثاء 1/11/2022 وزيري الخارجية والصحة بمهام وزارتي الإعمار والبيئة وكالة.

وذكر بيان لمكتب السوداني ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "من أجل انسيابية العمل في الوزارات الشاغرة، تقرر تكليف وزير الصحة بإدارة وزارة البيئة وكالة، وتكليف وزير الخارجية لإدارة وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والاشغال العامة".