سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

باتصال مع رئيسي .. صالح يتطلع لـ"دور إيراني فاعل" في إرساء استقرار وأمن المنطقة

Category: سیاسة

Date: 2022-04-03T11:01:33+0000
باتصال مع رئيسي .. صالح يتطلع لـ"دور إيراني فاعل" في إرساء استقرار وأمن المنطقة

شفق نيوز/ أعرب الرئيس العراقي برهم صالح، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الايراني عن تطلعه لـ"دور إيراني فاعل" في إرساء الاستقرار والأمن في المنطقة.

ووفقاً لوكالة مهر الايرانية فأن صالح اجرى اتصالاً هاتفياً بالرئيس الايراني وهنأه بحلول شهر رمضان. وشدد صالح على "ضرورة التعاون المشترك بين البلدين للتغلب على التحديات الإقليمية،

وقال إن "إرساء الاستقرار والأمن في المنطقة أمر مهم للغاية ونتطلع ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تلعب دوراً فاعلاً في هذا الصدد".

وأشار صالح إلى أن "طهران وبغداد لديهما العديد من الآراء والأهداف المشتركة على المستويين الإقليمي والدولي، ومن خلال تعزيز مستوى التعاون والتنسيق يمكننا اتخاذ خطوات مفيدة وفعالة لضمان مصالح بلدينا ودول المنطقة".

واكد الرئيس العراقي على "أهمية تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين" وقال، إن "القدرات الاقتصادية للبلدين يمكن أن تخدم مصالح البلدين".

من جانبه قال الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي، إن "الجمهورية الإسلامية الايرانية تدعم وحدة العراق واستقلاله وأمنه وتعزيز مكانة الإقليمية والدولية".

وشدد رئيسي على أن "طهران وبغداد تربطهما علاقة أخوة وقرابة، مضيفا لقد تم اتخاذ خطوات جيدة لتنمية وتعميق العلاقات بين البلدين في جميع المجالات، وإن رفع القدرات وتطوير العلاقات الثنائية والإقليمية بين طهران وبغداد سيؤدي إلى توثيق العلاقات على المستوى الدولي".

وأشار الرئيس الايراني الى "الجهود المبذولة لإحلال الأمن والسلام في المنطقة دون تدخل الأجانب"، مضيفا، أن "مرور الوقت أثبت شرعية تصريح قائد الثورة الاسلامية بأن الولايات المتحدة ليست متعاطفة مع الدول الإسلامية في المنطقة. خاصة العراق، فقد بات واضحا للجميع ان الاجانب يسعون فقط لمصالحهم الخاصة والسيطرة عليهم".

وقال رئيسي "أي دولة في المنطقة تتجاهل أهداف الهيمنة للولايات المتحدة والكيان الصهيوني ستدوس على مصالح شعبها وتغضب جميع الدول الإسلامية منها".

related

الصدر يعلق على فوز "رئيسي": يجب أن لا يفيء على المنطقة بالتشدد والصراع

Date: 2021-06-21 13:29:37
الصدر يعلق على فوز "رئيسي": يجب أن لا يفيء على المنطقة بالتشدد والصراع

الرئيس العراقي: نرى بوادر للصراع الاقليمي ولا يمكن للعراق أن يغرق به

Date: 2021-05-05 14:36:03
الرئيس العراقي: نرى بوادر للصراع الاقليمي ولا يمكن للعراق أن يغرق به

رئيسي يعلن الغاء تأشيرة الدخول بين العراق وإيران

Date: 2021-09-12 11:14:55
رئيسي يعلن الغاء تأشيرة الدخول بين العراق وإيران

الرئيس العراقي يأسف للصدامات بين المتظاهرين والأمن: ينبغي عدم تكرارها

Date: 2021-11-05 16:27:54
الرئيس العراقي يأسف للصدامات بين المتظاهرين والأمن: ينبغي عدم تكرارها

تاكيداً لشفق نيوز.. رئيس الجمهورية يستضيف قادة قوى سياسية ومكتبه يكشف التفاصيل

Date: 2021-10-26 17:33:30
تاكيداً لشفق نيوز.. رئيس الجمهورية يستضيف قادة قوى سياسية ومكتبه يكشف التفاصيل

الرئيس العراقي يقدم مشروع قانون عقوبات جديد يعد الأول منذ 50 عاماً

Date: 2021-08-17 16:04:37
الرئيس العراقي يقدم مشروع قانون عقوبات جديد يعد الأول منذ 50 عاماً

أنصار الحشد يتظاهرون أمام مقر الرئيس العراقي

Date: 2020-10-17 13:36:23
أنصار الحشد يتظاهرون أمام مقر الرئيس العراقي

أول تعليق على زيارة رئيس الوزراء العراقي لإيران: على الكاظمي ان يطالب طهران بعدة أمور

Date: 2021-09-11 12:36:48
أول تعليق على زيارة رئيس الوزراء العراقي لإيران: على الكاظمي ان يطالب طهران بعدة أمور