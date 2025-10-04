بابل تزيل صور المرشحين المخالفة لأماكن الإعلان وتوجه طلبا للمفوضية

شفق نيوز- بابل

وجه محافظ بابل عدنان فيحان الدليمي، يوم السبت، برفع صور المرشحين المثبتة في الأماكن غير المخصصة للإعلان، فيما أكدت بلدية مركز المحافظة مباشرتها بالإزالة عبر حملة واسعة.

وقال مكتب المحافظ، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الدليمي وجه مديرية بلدية الحلة برفع جميع صور المرشحين للانتخابات البرلمانية المثبتة في المواقع غير المخصصة للإعلانات، بما في ذلك الصور العائدة له شخصياً".

وأضاف "على أن يتم ذلك خلال مدة لا تتجاوز (24) ساعة، حفاظاً على جمال المدينة ومظهرها الحضري، ولاسيما في الشوارع الحديثة التي اكتملت خدماتها".

وفي ذات السياق، أكد احمد منتصر، مدير بلدية الحلة، في بيان له: "تم ابلاغ المفوضية بتوجيه انذار للمرشحين، ولم تتم الاستجابة الى الان".

وأوضح "تم رفع العشرات منذ انطلاق موعد الاعلان، لكن يتم نصب مئات بدلا عنها، وغدا ستكون هناك حملة موسعة لرفع كل المخالفات".