"بابليون" تلوّح باستجواب وإقالة محافظ نينوى

شفق نيوز/ لوّحت كتلة "بابليون" في مجلس محافظة نينوى، يوم الخميس، باستجواب وإقالة محافظ نينوى عبد القادر الدخيل، في حال لم يصادق على رؤساء الوحدات الإدارية الذين صوت عليهم مجلس نينوى قبل 4 أشهر.

وقال عضو المجلس عن "بابليون" مروان الطائي لوكالة شفق نيوز، إن "هناك مماطلة واضحة من قبل محافظ نينوى في المصادقة على الأوامر الخاصة بتعيين رؤساء الوحدات الإدارية والذين مضى على التصويت عليهم داخل المجلس أكثر من 4 أشهر".

وأضاف، أن "المجلس اتخذ الإجراءات القانونية وبانتظار اتخاذ القرار من قبل المحكمة الإدارية بهذا الخصوص"، مبينا أن "المجلس لن يسمح بالتأخير والمماطلة في تنفيذ قراراته من قبل محافظ نينوى".

وأكد الطائي، أن "جميع الخيارات والطرق القانونية ستكون متاحة أمام المجلس في حال رفض المحافظ المصادقة على رؤساء الوحدات الإدارية، ومنها الاستجواب والإقالة".

وأبلغ عضو في مجلس محافظة نينوى، الأسبوع الماضي وكالة شفق نيوز، بوجود تحرك جاد لاستجواب محافظ نينوى عبد القادر الدخيل تمهيداً لإقالته، في خطوة مدفوعة بخلافات سياسية على إثر التأخر بإصدار الأوامر الإدارية.

وكان مجلس محافظة نينوى قد صوت في تموز/ يوليو الماضي، على إجراء تغييرات في مناصب رؤساء الوحدات الإدارية في المحافظة.

والتصويت بحسب مصادر تم من قبل تحالف نينوى المستقبل (16 مقعداً) والذي يضم تحالفات الإطار التنسيقي، وبمقاطعة تحالف نينوى الموحدة (9 مقاعد) والحزب الديمقراطي الكوردستاني (4 مقاعد).

واعتبر الحزب الديمقراطي الكوردستاني في مجلس نينوى، ما جرى بأنه "التفاف على القانون وعلى التوافقات السياسية".