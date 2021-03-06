بابا الفاتيكان يقيم قداساً في كنيسة مار يوسف ببغداد

شفق نيوز/ بدأت في كنيسة مار يوسف، السبت، قداس ديني يقيمه بابا الفاتيكان فرانسيس في العاصمة العراقية بغداد.

وأفاد مراسل وكالة شفق نيوز، بأن البابا فرانسيس يقيم قداسا دينيا في كنيسة مار يوسف ببغداد بحضور رئيس الجمهورية برهم صالح ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي.

في الأثناء، حاولت عائلات مسيحية تحاول الوصول إلى كنيسة مار يوسف الواقعة في الكرادة لحضور القداس، إلا أن القوات الأمنية منعتهم من العبور لعدم توجيه دعوات خاصة لهم للحضور.

ويأتي القداس في أعقاب لقاء تاريخي جمع البابا مع المرجع الشيعي الأعلى في العراق علي السيستاني في النجف، ومن ثم حضور قداس موحد للأديان في مدينة أور الأثرية، مسقط رأس النبي إبراهيم.

وبدأ البابا فرانسيس زيارته للعراق، الجمعة، وهي الأولى لبابا فاتيكان على الإطلاق وتستمر لغاية الاثنين المقبل.