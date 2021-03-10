سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

بابا الفاتيكان يشكر جهات عراقية لدورها في الزيارة التاريخية

Category: سیاسة

Date: 2021-03-10T14:46:10+0000
بابا الفاتيكان يشكر جهات عراقية لدورها في الزيارة التاريخية

شفق نيوز/ أعرب بابا الفاتيكان فرنسيس، يوم الأربعاء، عن شكره لجهات رسمية واجتماعية عراقية أسهمت في نجاح زيارته التاريخية للعراق والتي استغرقت أربعة أيام التقى خلالها بالرئاسات العراقية الثلاث، والمرجعيات الدينية لمختلف المكونات العراقية.

وقال البابا في تغريدات على حسابه في موقع تويتر، وتابعته وكالة شفق نيوز "بعد الزيارة إلى العراق امتلأت روحي بالامتنان لله ولجميع الذين جعلوا هذه الزيارة ممكنة، لرئيس الجمهورية ولحكومة العراق، لبطاركة وأساقفة البلاد".

وأضاف "أنا ممتن أيضاً للسلطات الدينية، بدءاً من آية الله العظمى السيستاني، الذي كان لي لقاء معه لا ينسى"، داعياً أن "يمنح الله، الذي هو السلام، العراق والشرق الأوسط والعالم أجمع مستقبل أخوة".

وتابع "رسالة أخوّة جاءت من أربيل المدينة التي استقبلني فيها رئيس إقليم كوردستان العراق ورئيس وزرائه والسلطات والشعب. أشكر مرّة أخرى الشعب الكوردي على استقباله الحار".

ووصل بابا الفاتيكان إلى العاصمة العراقية بغداد في الخامس من آذار الجاري، وحطت طائرته في مطار بغداد الدولي حيث كان في استقباله رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين ورجال الدين، بعد التقى برئيس الجمهورية برهم صالح، ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، ليتوجه في اليوم التالي إلى النجف للقاء المرجع الديني علي السيستاني، بعدها توجه إلى مدينة أور الأثرية في ذي قار حيث بين النبي إبراهيم.

وفي ثالث أيام الزيارة توجه البابا إلى مدينة الموصل وقضاء الحمدانية في نينوى، ليعود بعدها إلى أربيل عاصمة إقليم كوردستان، منهياً بذلك زيارته التاريخية.

related

جدول أعمال زيارة بابا الفاتيكان إلى العراق وأبرز محطاته

Date: 2021-03-03 17:12:02
جدول أعمال زيارة بابا الفاتيكان إلى العراق وأبرز محطاته

العراق يعلن تأمين زيارة البابا ارضاً وجواً.. "الحبر الأعظم: اتطلع للقاء هذا الشعب الذين عانى كثيرًا

Date: 2021-03-04 12:41:29
العراق يعلن تأمين زيارة البابا ارضاً وجواً.. "الحبر الأعظم: اتطلع للقاء هذا الشعب الذين عانى كثيرًا

بابا الفاتيكان: بكل ألم مظاهرات الاحتجاج في العراق قوبلت برد قاس

Date: 2019-12-01 17:13:43
بابا الفاتيكان: بكل ألم مظاهرات الاحتجاج في العراق قوبلت برد قاس

شيخ الأزهر يصف زيارة البابا فرنسيس إلى العراق بالشجاعة

Date: 2021-03-05 10:21:56
شيخ الأزهر يصف زيارة البابا فرنسيس إلى العراق بالشجاعة

بابا الفاتيكان يدعو للسلام بعدة دول بينها العراق ويتحدث عن المهاجرين

Date: 2019-12-25 15:39:46
بابا الفاتيكان يدعو للسلام بعدة دول بينها العراق ويتحدث عن المهاجرين

الفاتيكان يصدر بيانا بشأن لقاء البابا والسيستاني

Date: 2021-03-06 08:00:29
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن لقاء البابا والسيستاني

الرئيس العراقي يلتقي بابا الفاتيكان ويناقشان الزيارة المرتقبة

Date: 2020-01-25 11:23:08
الرئيس العراقي يلتقي بابا الفاتيكان ويناقشان الزيارة المرتقبة

الكاظمي يطلق دعوة لحوار وطني: فلنمسك بيد بعضنا كما تماسكت أيادي السيد السيستاني والبابا

Date: 2021-03-08 09:03:05
الكاظمي يطلق دعوة لحوار وطني: فلنمسك بيد بعضنا كما تماسكت أيادي السيد السيستاني والبابا