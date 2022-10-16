ائتلاف علاوي يحدد "مهمتين" للحكومة الجديدة

شفق نيوز/ قال ائتلاف الوطنية برئاسة اياد علاوي، يوم الأحد، إن مهمة أي حكومة مقبلة تكمن في التهيئة لانتخابات مبكرة وتفكيك العقد التي خلفتها الأزمات السابقة.

ودعا الائتلاف في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، رئيس الوزراء المقبل الى "تدارك الأخطاء التي وقعت فيها الحكومات السابقة، والاسراع في تهيئة المناخ المناسب لإقامة انتخابات مبكرة"، موضحا أن "التهيئة لانتخابات نزيهة بقانون جديد ومفوضية جديدة لتلافي جميع الأخطاء التي رافقت الانتخابات الماضية ينبغي أن يكون في مقدمة أولويات أي حكومة مقبلة".

وتابع الائتلاف، "بالتزامن مع ذلك ينبغي تواصل الجهود لإطلاق حوار وطني بنّاء ينصب في إطار تعديل الدستور وتجاوز الاخفاقات السابقة وتفكيك الأزمات التي خلّفتها، وبحضور الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية فضلًا عن إشراف مجلس القضاء الاعلى والمحكمة الاتحادية".

كما شدد الائتلاف في بيانه على "ضرورة تعديل وإنفاذ قانون الأحزاب وتفعيل عمل الهيئات واللجان الرقابية لمحاسبة المفسدين، فضلًا عن جملة مقترحات أخرى تهدف لتعزيز التماسك المجتمعي والتخفيف من معاناة أهلنا وتدارك أي ثغرةٍ يمكن ان تعود بالاوضاع السيئة الى ما هي عليه الان".

ونجح مجلس النواب العراقي يوم الخميس 13 من شهر تشرين الأول/أكتوبر الجاري بانتخاب رئيس الجمهورية الجديد عبد اللطيف رشيد في الجولة الثانية من التصويت بعد لم يحصل أحد المرشحين على أصوات ثلثيّ النواب كما ينص الدستور العراقي، وفي الجولة الثانية فاز رشيد بـ162 صوتاً فيما حصل منافسه الرئيس الحالي برهم صالح على 99 صوتاً.

وكلّف رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد، مرشح الكتلة الأكبر في مجلس النواب العراقي، محمد شياع السوداني، بتشكيل الحكومة الجديدة.