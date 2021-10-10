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ائتلاف شبكات مراقبة الانتخابات الوطنية: 37% نسبة المشاركة بالاقتراع العام

Category: سیاسة

Date: 2021-10-10T16:33:03+0000
ائتلاف شبكات مراقبة الانتخابات الوطنية: 37% نسبة المشاركة بالاقتراع العام

شفق نيوز/ اعلن الخبير الدولي بشؤون الانتخابات، محمد خليل الحسيني، مساء اليوم الاحد، ان نسبة المشاركة بالانتخابات منذ السابعة صباحا وحتى موعد إغلاق صناديق الاقتراع في الساعة السادسة مساءا وصلت الى 37%.

واوضح الحسيني في تصريح لوكالة شفق نيوز، ان "مراقبي ائتلاف شبكات مراقبة الانتخابات وبحسب 1309 محطة اقتراع موزعة على عموم العراق بما فيها اقليم كوردستان، سجلت نسب مشاركة تقدر 37%".

واضاف ان "الاحصاءات التي نكشف عنها تأتي وفقا لتقارير ومعلومات المراقبين الدوليين المنتشرين في عموم المراكز الانتخابية الموزعة على محافظات".

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