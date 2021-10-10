ائتلاف شبكات رقابية: نسبة المشاركة في الانتخابات العراقية لم يتجاوز 20% حتى الآن

شفق نيوز/ اعلن عضو ائتلاف شبكات مراقبة الانتخابات الوطنية الخبير الدولي بشؤون الانتخابات محمد خليل الحسيني، يوم الاحد، أن نسبة المشاركة بالانتخابات حتى اللحظة وصلت الى 20%.

وقال الحسيني لوكالة شفق نيوز ، إن "مراقبي ائتلاف شبكات مراقبة الانتخابات وبحسب 1580 محطة اقتراع موزعة على عموم العراق، بما فيها اقليم كوردستان سجلت نسب مشاركة تقدر بـ 20%"، متوقعاً أن "تزداد النسبة مع تزايد اعداد المقترعين".

وعن المعوقات التي رافقت عملية التصويت قال، إنها "بعدد محدود في بعض المراكز التي كانت غير مؤهلة لاستقبال المعاقين واخرى غير مؤهلة لاستقبال كبار السن، كما سجلنا بعض المشاكل الفردية الى جانب سقوط قذيفة هاون قرب مركز انتخابي في بيجي بحسب المعلومات الواردة الينا". وأضاف "تم رصد اكثر من 1000 حالة خرق بادخال الهواتف المحمولة وهو أمر ممنوع بحسب ضوابط المفوضية، كما رصدنا 1100 حالة تصويت بدون جلب مستمسك رسمي الى جانب البطاقة البايومترية وهذا امر مخالف لقوانين المفوضية".

وفي وقت سابق، رجح مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات مهند نعيم، أن تكون نسبة المشاركة في الاقتراع العام خلال الساعات القادمة "عالية"، متوقعاً أن تجتاز 50%.

ووصفت مفوضية الانتخابات، في وقت سابق، نسبة المشاركة في عملية التصويت العام بـ"الجيدة"، وذلك بعد ثلاث ساعات من انطلاقها، متوقعة أن يكون الزخم بشكل اكبر فيما بعد.

كما سجلت محطات انتخابية حدوث أعطال في الأجهزة الإلكترونية الخاصة بالانتخابات، مما دفع بالمصوتين إلى الانسحاب من محطات الاقتراع.