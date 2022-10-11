ائتلاف دولة القانون يعلق على مثول زعيمه أمام القضاء

شفق نيوز/ وصفت كتلة ائتلاف "دولة القانون" النيابية، يوم الثلاثاء، مثول زعيم الائتلاف نوري المالكي أمام القضاء بشأن قضية التسريبات الصوتية، بأنه دليل على "براءة" الأخير من هذه التهمة.

وقال رئيس الكتلة عطوان العطواني، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنّ "مثول زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي أمام القضاء العراقي يعبّر عن إيمانه المطلق بعدالة وحياد السلطة القضائية، ودعمه الكبير لترسيخ مبدأ احترام سلطة القانون والمؤسسات الدستورية".

وأضاف "كما تعكس هذه الخطوة الشجاعة في سرعة الاستجابة لقرار القضاء، مدى ثقة المالكي بنفسه وإصراره على تفنيد الاتهامات والمزاعم المفبركة، وقدرته على دحضها وفق الطرق القانونية".

ورأى العطواني أن مثول المالكي أمام القضية "يبعث برسالة الى الجميع بأننا لن نحيد عن سلطة القانون و(سـنعيدها دولة) ترعى مصالح الناس وتعمل على تحقيق العدالة بين الجميع والوئام والتسامح والمودة بين ابناء الشعب العراقي الواحد دون تمييز".

وختم بالقول "تبقى الكلمة العليا للقضاء، للقانون، للعدالة وللشعب".

وصباح اليوم الثلاثاء، توجه زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي إلى محكمة تحقيق الكرخ الثالثة بعد صدور أمر باستقدامه على خلفية التسريبات الصوتية، وتم تدوين أقواله ابتدائياً وقضائياً وقرر القاضي إخلاء سبيله بكفالة.

وكان مجلس القضاء الأعلى قد أعلن في التاسع عشر من حزيران/ يونيو الماضي، أن محكمة تحقيق الكرخ في بغداد تلقت طلباً مقدماً إلى الادعاء العام لاتخاذ الإجراءات القانونية بخصوص التسريبات الصوتية.