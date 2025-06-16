ائتلاف إدارة الدولة يشدد على توحيد الخطاب الإعلامي والمواقف السياسية لحماية أمن العراق

شفق نيوز/ أكد ائتلاف إدارة الدولة، مساء اليوم الاثنين، على ضرورة توحيد مواقف القوى السياسية لمنع تداعيات الوضع الإقليمي على العراق، مشدداً على إيجاد خطاب إعلامي داعم للدولة.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن ائتلاف إدارة الدولة عقد اجتماعه الدوري بحضور السوداني، ورئيس مجلس النواب محمود المشهداني، لمناقشة تطورات الأوضاع في المنطقة، وتداعيات "العدوان الصهيوني" ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وانعكاسه على الأمن والاستقرار في العراق والمنطقة.

وأكد الائتلاف إدانته لـ"العدوان الصهيوني، وتضامنه مع الشعب الإيراني الذي يتعرض لاعتداء سافر، بعد الانتهاكات في غزة وسوريا واليمن"، مشدداً على ضرورة اتخاذ موقف موحد إزاء هذه الاعتداءات والتجاوزات غير المبررة.

وشدد الائتلاف على رفضه القاطع "لانتهاك الأجواء العراقية واستخدامها في الاعتداءات التي يرتكبها الكيان الصهيوني ضد إيران"، داعماً العمل على منع استخدام أراضي العراق ومياهه وسمائه منطلقاً لأي اعتداءات تطال دول الجوار.

وعبّر ائتلاف إدارة الدولة عن تأييده لجهود الحكومة وإجراءاتها "ضد انتهاك الكيان الصهيوني لسيادة الأجواء العراقية، ولحراكها الدبلوماسي على الصعيدين الإقليمي والدولي، بوصف العراق رئيساً للقمة العربية، لمنع اتساع ساحة الحرب والسعي لفرض الأمن والاستقرار".

كما بيّن المجتمعون ضرورة توحيد مواقف القوى السياسية، من أجل صدّ تأثير سلبيات الوضع الإقليمي على العراق، وضروة تغليب المصلحة الوطنية على أيّ اعتبار، وأهمية العمل المشترك لتحصين البلاد من تداعيات الحروب والأزمات.

وأكد ائنلاف إدارة الدولة ضرورة وحدة الصف والانسجام الوطني والاستقرار الأمني الملحوظ، والعمل على إيجاد خطاب إعلاميّ داعم لخطاب الدولة الرسمي.