ائتلاف إدارة الدولة يحدد موعداً اولياً لتمرير الموازنة الثلاثية

شفق نيوز/ حدد إئتلاف إدارة الدولة المشكل لحكومة محمد شياع السوداني، يوم 17 أيار الجاري، موعداً أولياً للتصويت على الموازنة الثلاثية (2023 - 2024 - 2025).

وذكر بيان للائتلاف ورد لوكالة شفق نيوز، أن "الائتلاف عقد اجتماعه الدوري برئاسة عمار الحكيم وحضور رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي".

وناقش المجتمعون المواد المدرجة على جدول الأعمال في الشأنين الحكومي والنيابي ومشاريع الخدمات التي يمكن لحكومة الخدمة الوطنية تقديمها في المرحلة الحالية، واطلعوا على ما تحقق من البرنامج الحكومي".

وحدد الائتلاف يوم 17 من الشهر الجاري موعداً أولياً للتصويت على الموازنة بعد الأخذ بكل الملاحظات وإعادة صياغتها بما يتفق مع البرنامج الحكومي".

وفي الشأن الانتخابي دعا الحاضرون إلى تهيئة كل المستلزمات لإتمامها في الموعد المحدد لها نهاية هذا العام.