ائتلاف إدارة الدولة يجتمع اليوم للخروج من انسداد الرئاسة والحكومة

شفق نيوز- بغداد

يعتزم "ائتلاف إدارة الدولة" الذي يجمع الكتل والأحزاب المشاركة في العملية السياسية بالعراق ومن مختلف المكونات، عقد اجتماع مهم، مساء اليوم الأحد، لأجل حسم ملفي رئاسة الجمهورية والوزراء وفق "الفضاء الوطني".

وأكد المستشار الإعلامي لائتلاف دولة القانون عباس الموسوي، لوكالة شفق نيوز، هذه المعلومات، وأشار إلى أن "الاجتماع سيناقش فيه آخر التطورات السياسية في العراق وخاصة بما يتعلق بملفي رئاسة الجمهورية والوزراء".

في السياق، قالت مصادر سياسية مطلعة، للوكالة، إنّ "الاجتماع سيبحث بشكل جدي الانسداد السياسي والعمل على إنهائه سريعاً، عبر حسم ملفي رئاسة الجمهورية، ورئاسة الوزراء".

وعقدت قوى الإطار التنسيقي، الجامع للقوى الشيعية السياسية، أمس السبت، مباحثات لمناقشة الانسداد السياسي ودرست فكرة طرح مرشح تسوية بديلاً عن زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي.

وكان المالكي قد جدّد تمسكه بالترشح لمنصب رئيس مجلس الوزراء في الحكومة المقبلة، رغم الرفض الأميركي لذلك، مشدداً على أن اختيار رئيس الحكومة شأن وطني خاضع لإرادة الشعب والمؤسسات الدستورية.

كما أكد حزب الدعوة الإسلامية، أمس السبت، أن الإطار التنسيقي الذي يجمع القوى السياسية الشيعية الحاكمة في العراق متمسك بترشيح المالكي لرئاسة الحكومة الجديدة.

يذكر أن وزارة الخارجية الأميركية قد كشفت لوكالة شفق نيوز، الخميس الماضي، عن موقف حازم وشديد اللهجة تجاه خريطة التحالفات السياسية المقبلة في العراق، مؤكدة أن الإدارة الأميركية مستعدة لاستخدام "مجموعة كاملة من الأدوات" لضمان تنفيذ رؤية الرئيس دونالد ترمب تجاه الملف العراقي ومنع ترشح المالكي لمنصب رئاسة وزراء العراق.

كما أفادت وكالة "بلومبرغ" الأميركية، الثلاثاء الماضي، بأن واشنطن أبلغت مسؤولين عراقيين، خلال الأيام الماضية، أنها قد تقلص وصول العراق إلى عائدات صادرات النفط إذا تم تعيين نوري المالكي رئيساً للوزراء، في ظل نظرة الولايات المتحدة إليه باعتباره قريباً من إيران، الأمر الذي زاد من الضغط على الإطار التنسيقي، وفقاً للمراقبين.