ائتلاف إدارة الدولة يبحث غدا تداعيات التصعيد العسكري على العراق

شفق نيوز- بغداد

يعقد ائتلاف إدارة الدولة الذي يجمع القوى السياسية المشاركة بالحكومة العراقية، غداً الأحد، اجتماعاً عاجلاً لمناقشة التصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة، وانعكاساته على الداخل العراقي.

وقال مصدر لوكالة شفق نيوز، إن "ائتلاف إدارة الدولة يجتمع يوم غد الأحد بشكل طارئ في القصر الحكومي بحضور الرئاسات الثلاث".

وأوضح المصدر، أن "المجتمعين سيناقشون الأوضاع العسكرية في المنطقة وخطورة وتداعيات ذلك على العراق".