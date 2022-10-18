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ائتلاف إدارة الدولة: تحرك للتصويت على حكومة السوداني السبت المقبل

Category: سیاسة

Date: 2022-10-18T09:28:22+0000
ائتلاف إدارة الدولة: تحرك للتصويت على حكومة السوداني السبت المقبل

شفق نيوز/ عقد ائتلاف "إدارة الدولة"، اجتماعه الدوري الذي خصص لمناقشة تشكيل الحكومة، في مكتب رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي.

وذكر بيان للائتلاف، أنه بحث آخر المستجدات السياسية للبلاد وضرورة الإسراع بتشكيل حكومة الخدمة.

واعلن الائتلاف عزمه دعوة مجلس النواب الى عقد جلسة يوم السبت المقبل للتصويت على الحكومة بكامل أعضائها.

ومن المتوقع أن تُمرّر حكومة السوداني في مجلس النواب دون عقبات تُذكر، في ظل غياب نواب الكتلة الصدرية الـ 73 الذين أعلنوا استقالتهم من المجلس في 12 يونيو/ حزيران الماضي.

لكن يتوقع أن تواجه هذه الحكومة تحديات اقتصادية وسياسية وأمنية شائكة.

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