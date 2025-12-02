ائتلاف "الإعمار والتنمية" يعلن تمسكه بالسوداني لرئاسة الحكومة المقبلة

شفق نيوز– بغداد

أكد ائتلاف "الإعمار والتنمية"، تمسكه بمرشحه محمد شياع السوداني لرئاسة الحكومة المقبلة، وذلك خلال اجتماع عقد اليوم الثلاثاء.

وقال الائتلاف في بيان، ورد لوكالة شفق نيوز، إن الاجتماع ناقش التطورات السياسية والأمنية الجارية، والحوارات بين مختلف القوى السياسية، مؤكدًا الالتزام بالتوقيتات الدستورية لتشكيل الحكومة المقبلة.

وشدد البيان على أهمية اختيار برنامج سياسي واقتصادي وأمني قادر على مواجهة التحديات الكبيرة التي تواجه العراق، بما يتماشى مع تطلعات الشعب نحو الإعمار والتنمية والازدهار.

وأوضح ائتلاف الإعمار والتنمية أن تمسكه بالسوداني قائم على تجربته السابقة الناجحة في رئاسة السلطة التنفيذية، بالإضافة إلى أن الائتلاف يمثل الكتلة الأكبر داخل الإطار التنسيقي والأكثر عدداً برلمانياً.