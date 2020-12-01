ائتلاف الوطنية يحذر من عزوف كبير عن الانتخابات يتسبب بكارثة كبيرة بالعراق

شفق نيوز/ حذر ائتلاف الوطنية يوم الثلاثاء، من ما أسماه بـ"نتائج كارثية" وعزوف واسع عن المشاركة في الانتخابات المقبلة وفقدان شرعيتها، لافتا الى صعوبة إشراف الأمم المتحدة على الانتخابات في المناطق الواقعة تحت سيطرة السلاح المنفلت.

وقال كاظم الشمري رئيس كتلة ائتلاف الوطنية البرلمانية في بيان صحفي ورد لوكالة شفق نيوز؛ إن ائتلاف الوطنية يحذر من نتائج كارثية وعزوف سياسي وشعبي واسع عن المشاركة في الانتخابات المقبلة وهو ما سيفقدها شرعيتها ويؤدي إلى تدوير ذات الوجوه أو وكلائها".

وتابع الشمري: "يجب وضع حد للسلاح المنفلت ومعالجة الطائفية السياسية والمحاصصة التي كرسها القانون الانتخابي الجديد"، مشيراً إلى أن البرلمان أصبح عاجزا عن أداء دوره البناء بدليل التصريحات الصادرة عن البعض والتي تحدد عدد المقاعد الذي ستحصل عليه كتلهم، بالاضافة الى بقاء قانون الانتخابات بشكله الحالي الذي لا يلبي طموحات الجماهير".

وأضاف "ما الضامن الحقيقي لنزاهة الانتخابات وكيف يمكن أن تشرف الأمم المتحدة على المناطق تحت سيطرة السلاح والمليشيات، في ظل اضطراب الوضع الأمني وتداعياته اليومية، في الوقت الذي تنشغل الحكومة عن معالجة القضايا المهمة والمصيرية"، لافتا إلى أن "هذا ما ذهب إليه بعض رموز العملية السياسية ومنهم دولة الرئيس حيدر العبادي الذي اصدر بيانا بهذا الشأن".

واختتم الشمري بيانه بالقول "لا داعي لانتخابات ستكرس نكبة ابناء شعبنا وتزيد معاناته والعديد من القوى السياسية والشخصيات السياسية المهمة لن تقف مكتوفة الايدي وانما ستقف موقفا سلميا ضد العملية السياسية برمتها بشكلها الحالي".

وكان زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر كشف عن اعتزامه السماح لتياره خوض الانتخابات المبكرة المقررة في حزيران المقبل، وذلك بعد أشهر على قراره بعدم المشاركة فيها.

وبرر الصدر ذلك بأن المعطيات تشير إلى أن الانتخابات ستسفر عن فوز للصدريين بحيث تكون لهم الأغلبية في مجلس النواب، وبالتالي سيحصلون على رئاسة الوزراء.