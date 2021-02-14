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ائتلاف النصر يكشف عن فتوى من المرجعية الدينية ضد "السلاح المنفلت"

Category: سیاسة

Date: 2021-02-14T08:46:41+0000
ائتلاف النصر يكشف عن فتوى من المرجعية الدينية ضد "السلاح المنفلت"

شفق نيوز/ كشف ائتلاف النصر، بزعامة حيدر العبادي، اليوم الأحد، عن وجود فتوى دينية من المرجعية ضد السلاح المنفلت في العراق، فيما أوضح الطريقة الوحيدة، التي يمكن من خلالها القضاء على هذا السلاح.

وقال القيادي في الائتلاف عقيل الرديني، لوكالة شفق نيوز، ان "المرجعية الدينية تكلمت كثيراً حول السلاح المنفلت وضرورة حصره بيد الدولة والقضاء عليه، وهذا الحديث هو عبارة عن فتوى دينية من المرجعية، خصوصاً هي بين حين واخر تؤكد عليها".

وبين الرديني ان "القضاء على السلاح المنفلت وحصره بيد الدولة، ليس بحاجة الى فتوى من المرجعية، رغم أن الفتوى موجودة، لكن بحاجة الى قرار وارادة سياسية، خصوصاً ان هذا السلاح هو بيد قوى سياسية وهذه القوى تعتمد على وجودها السياسي ونفوذها من خلال هذا السلاح، وهذا ما يجعل البعض لا يريد القضاء على هذا السلاح، الذي يشكل تهديد لوجود الدولة".

وكان الرديني قد كشف يوم السبت 13 شباط الجاري، عن فحوى رسالة المرجع الديني علي السيستاني الى القوى السياسية.

وقال الرديني، لوكالة شفق نيوز، إن "المرجعية الدينية في النجف، أرسلت قبل أيام قليلة، رسالة الى القوى السياسية العراقية"، مبيناً أن "الرسالة أكدت وشددت على خطورة الوضع".

وأوضح الرديني، أن المرجعية شددت في رسالتها على "الذهاب لانتخابات مبكرة بعيداً عن السلاح المنفلت والمال السياسي من أجل إنقاذ العراق وإنقاذ العملية السياسية".

وبين الرديني ان "رسالة المرجعية حذرت القوى السياسية العراقية من الاستمرار في عدم التجهيز والتهيئة الى انتخابات مبكرة يكون صوت المواطن واضح فيها من أجل أن يحدث تغيير حقيقي".

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