ائتلاف النصر: كتلة الصدر لم تنسحب رسمياً من الانتخابات

شفق نيوز/ أكد ائتلاف النصر بزعامة حيدر العبادي، يوم الاثنين، أن الكتلة الصدرية ومرشحي التيار الصدري لم يقدموا طلباً رسمياً بالانسحاب من الانتخابات، معتبرة بأن التيار الصدر الصدري يرى بان الوقت الحالي لا يصب في صالحه بالانتخابات.

وقالت المتحدثة باسم الائتلاف، آيات مظفر، لوكالة شفق نيوز، "نحن كائتلاف النصر نقدر موقف الصدر بشأن عدم المشاركة في الانتخابات وننتظر قرار المفوضية بخصوص ما اعلن من انسحاب المرشحين الصدريين من الانتخابات".

وأكدت انه "لغاية الان لا يوجد طلب رسمي للانسحاب من الانتخابات، اذ ان هذا الامر يتطلب إجراءات فنية ابرزها تقديم طلب رسمي إلى مفوضية الانتخابات".

واشارت مظفر الى ان "التيار الصدري لديه وجهة نظر تجاه الانتخابات، حيث وجد وضعا غير صالح بالنسبة له لإجراء الانتخابات في هذه المرحلة، وربما يرى ان المرحلة المقبلة قد تكون أفضل له لخوض الانتخابات".

ولفتت الى ان "هناك وساطات من الكتل السياسية لدفع الصدر نحو العدول عن قراره، فالتيار الصدري له ثقل جماهيري وثقل في العملية السياسية أيضاً، وعدم مشاركته ستؤدي الى خلل في كفة التوازن والمعادلة السياسة ونحن مقبلون على تشكيل حكومة جديدة ولدينا كتل سياسية تنوي الانفراد بتشكيلها".

وختمت مظفر بالقول "نؤكد على لزوم المشاركة في الانتخابات وعدم تأجيلها، وعلى الكتل السياسية أن المشاركة فيها وإتمام الإجراءات الفنية المشاركة".

وفي وقت سابق اليوم، قال النائب عن كتلة الفتح، فاضل الفتلاوي، لوكالة شفق نيوز، إن "هناك تحرك لقادة ورؤساء القوى السياسية على زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر منذ اعلان مقاطعته للانتخابات، للضغط عليه من اجل العدول عن قراره".

وبين أن الغرض من هذا الحراك هو "اعادة الصدر إلى الساحة السياسية لضمان نجاح العملية الانتخابية".

وأعلن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر يوم الخميس الماضي، مقاطعة الانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها في شهر تشرين الأول/أكتوبر المقبل في العراق، وفي الوقت ذاته قرر سحب يده من الحكومة الاتحادية الحالية برئاسة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، والحكومة اللاحقة أيضا.