ائتلاف المالكي يُعلق تحالفه مع كتلة الحلبوسي في مجلس محافظة بغداد

شفق نيوز - بغداد

قررت كتلة ائتلاف دولة القانون في مجلس محافظة بغداد، اليوم السبت، تعليق تحالفها مع كتلة حزب "تقدم" في مجلس محافظة بغداد لعدم التزام الاخيرة بالاتفاقات المبرمة ضمن تحالف "القرار والاعمار".

وقال رئيس كتلة دولة القانون علي الحافظ الازيرجاوي في بيان اليوم، إنه "نظراً لعدم التزام كتلة (تقدّم) بما تم التوافق عليه في وثيقة تحالف القرار والأعمار، و مضيهم باتجاه خطوات أحادية دون الرجوع إلى شركائهم، فإننا نعلن تعليق تحالفنا معهم في الوقت الراهن، حتى تتوفر ضمانات حقيقية لاحترام الشراكة والتشاور".

ويأتي هذا القرار من كتلة دولة القانون بزعامة نوري المالكي عقب تصويت مجلس محافظة بغداد، أول أمس الخميس، على إقالة المحافظ عبد المطلب العلوي وانتخاب حيدر موحان رئيساً جديداً للعاصمة العراقية.

وانتخب مجلس محافظة بغداد، في شهر شباط من العام 2024، عبد المطلب عليوي، عن ائتلاف دولة القانون، محافظاً للعاصمة.

وكان مجلس محافظة بغداد، أصدر في 2 شباط/ فبراير من العام الحالي، أمرًا إداريًا يقضي بإحالة المحافظ عبد المطلب علي يوسف العلوي، إلى التقاعد، بعد بلوغه السن القانونية. إلا أنه بعدها بأيام قررت محكمة القضاء الإداري، رفض التظلم بإلغاء الأمر الولائي المتضمن إحالة محافظ بغداد إلى التقاعد.