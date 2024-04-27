ائتلاف المالكي يؤشر "رسائل سياسية" وراء اغتيال "أم فهد"

شفق نيوز/ اعتبر القيادي في ائتلاف دولة القانون سعد المطلبي، يوم السبت، أن اغتيال "أم فهد" إحدى مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي في بغداد يحمل رسائل سياسية عدّة ويؤكد "ضعف" المنظومة الأمنية.

وقال المطلبي، لوكالة شفق نيوز، إن "ام فهد أصبحت في الآونة الأخيرة اسماً بازراً، ولا نعرف ما الذي يشير إليه هذا الاسم فهل هو يشير الى منظومة فساد ام الى منظومة اخترقت الدولة، فهناك غموض بشأن هذه المرأة"، مبيناً أن "عملية الاغتيال تؤكد الضعف في المنظومة الأمنية، وقدرة الجناة للتحرك بكل اريحية ثم الاختفاء".

وأضاف أن "اغتيال ام فهد، ربما يحمل رسائل خاصة بهذا التوقيت وهو يستهدف الاستقرار الأمني وكذلك الحكومة، خاصة أنه استهدف شخصية معروفة".

وشدد القيادي في ائتلاف دولة القانون على أن "التحقيقات يجب أن تكشف هل ان ام فهد كانت جزءا من منظومة الفساد والابتزاز أو أنها مقربة من ضباط وشخصيات عسكرية وامنية بارزة".

وختم بالقول، إن "عملية الاغتيال قد تكون ضمن معركة ما بين خطوط عصابات ابتزاز داخل المنظومة الأمنية، فهذا ما يجب ان تكشفه التحقيقات".

ومساء أمس الجمعة، لقت سيدة مشهورة على مواقع التواصل الاجتماعي باسم "أم فهد" حتفها إثر إطلاق نار من مسلح ترجل من دراجة نارية تجاه ضحيته بمنطقة زيونة بالعاصمة بغداد.