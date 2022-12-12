ائتلاف المالكي يكشف مكان تواجد الكاظمي ويتوعد بأمر قبض

شفق نيوز/ كشف القيادي في ائتلاف دولة القانون فاضل موات الزريجاوي‏، اليوم الاثنين، ان رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي متواجدة في العاصمة بغداد، وهناك تحرك لإصدار أمر اعتقال بحقه.

وقال الزريجاوي، لوكالة شفق نيوز، ان "المعلومات المتوفرة تؤكد ان رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي متواجد في العاصمة بغداد ولم يغادر البلاد وهو يتواجد داخل المنطقة الخضراء، ويحتمي بالسفارة الأمريكية".

وأضاف أن "المرحلة المقبلة سوف تشهد صدور أوامر قبض وتحر ضد الكاظمي لتورطه في قضية سرقة القرن، واغتيال أبو مهدي المهندس وقاسم سليماني".

وفي وقت سابق كشف مصدر عسكري رفيع في المنطقة الخضراء لوكالة شفق نيوز، أن القوة المكلفة بحماية مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء السابق، تلقت أوامر، بالانسحاب وترك موقعها قرب البيت الذي يسكنه في المنطقة الخضراء.

وتوعدت فصائل مسلحة مقربة من إيران بمناسبات متعددة باتخاذ إجراءات وصفتها بـ الانتقامية من الكاظمي، لاتهامه بالتورط باغتيال سليماني والمهندس عندما كان رئيس جهاز المخابرات العراقية.