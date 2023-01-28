ائتلاف المالكي يكشف آلية وموعد حسم رؤساء اللجان النيابية ونائبيهم

شفق نيوز / قال المتحدث باسم ائتلاف دولة القانون، بهاء النوري، اليوم السبت، إن جلسة البرلمان ستشهد التصويت على اختيار رئيس ونائب أول وثانٍ لرؤساء اللجان النيابية الدائمة.

وذكر النوري، وهو عضو في البرلمان العراقي، لوكالة شفق شفق نيوز، أن "عملية التصويت على رئاسة اللجان النيابية الدائمة، ستبدأ من جلسة البرلمان لهذا اليوم، وسيكون التصويت على اختيار رئيس ونائب أول وثانٍ لكل لجنة نيابية الدائمة".

وأضاف أن "جلسة التصويت ستشهد التصويت على عدد من اللجان النيابية بعد اكتمال النصاب داخل اللجنة النيابية الدائمة"، لافتاً إلى أن "ملف اللجان سينتهي اليوم بشكل كامل".

وأشار النوري، إلى أن "انتخاب رؤساء اللجان ونوابهم سيكون عبر تصويت أعضاء داخل اللجنة، ويجب أن يكون هناك نصاب للأعضاء من أجل اكتمال التصويت حسب النظام الداخلي لمجلس النواب".

وصوت مجلس النواب العراقي، قبل نحو أسبوعين، على أعضاء لجانه النيابية البالغة 25 لجنة، وذلك بعد أن ألغى قرارات سابقة بشأن توزيع نوابه على تلك اللجان.