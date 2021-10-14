ائتلاف المالكي يكشف عن تشكيل تحالف يضم أكثر من 85 نائباً

شفق نيوز/ كشفت ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، يوم الخميس، عن تشكيل تحالف يضم أكثر من (85) نائباً.

وقالت القيادية في الائتلاف عالية نصيف، لوكالة شفق نيوز، ان التحالف الجديد يتكون من تحالف الفتح وائتلاف دولة القانون وكتل أخرى، وهو ما يعيدهم الى مشهد التفاوض لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة.

وبينت نصيف ان "تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، سيكون عبر الاتفاق السياسي، كما حصل في الحكومات السابقة، فلا يمكن تشكيل الحكومة دون وجود هذا الاتفاق، وهذا الاتفاق سيكون هو سيد الموقف خلال المرحلة القليلة المقبلة".

وتعمل هذه الكتل على مزاحمة الكتلة الصدرية التي حلت اولاً بحسب النتائج الأولية بأكثر من سبعين مقعداً.

ورفضت فصائل وقوى شيعية ضمن تحالف "الفتح" نتائج الانتخابات. وتقول إن المضي بها من شأنه تعريض السلم الأهلي للخطر في البلاد، وهو ما يثير مخاوف من اندلاع نزاع شيعي - شيعي، في محاولة لقطع الطريق على الصدر لتشكيل الحكومة المقبلة.