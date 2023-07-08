ائتلاف المالكي يقرر خوض الانتخابات المحلية بقائمة منفردة

شفق نيوز/ يعتزم ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، خوض انتخابات مجالس المحافظات بقائمة منفردة بعيدا عن التحالفات السياسية.

وقال النائب عن الائتلاف فراس المسلماوي لوكالة شفق نيوز، ان "دولة القانون قررت الدخول والمشاركة في انتخابات مجالس المحافظات بقائمة انتخابية منفردة بمعزل عن التحالفات والائتلافات السياسية والانتخابية التي تجري قبل بدء موعد الانتخابات".

وأضاف انه "بعد إجراء انتخابات مجالس المحافظات، وإعلان النتائج، ومعرفة عدد المقاعد التي حصلت عليها الكتل والاحزاب السياسية سيتم التحرك وإجراء حوارات لتشكيل التحالفات لانتخاب المحافظين، و تشكيل الحكومات المحلية".

وصوّت مجلس النواب العراقي في شهر آذار/مارس الماضي، على إجراء انتخابات مجالس المحافظات بتاريخ 6-11-2023.