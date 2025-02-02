ائتلاف المالكي يعلق على إحالة محافظ بغداد للتقاعد "العلوي سيطعن بالقرار"

شفق نيوز/ علق ائتلاف دولة القانون، بزعامة نوري المالكي، اليوم الاحد، على قرار إحالة محافظ بغداد عبد المطلب العلوي التابع له الى التقاعد من قبل رئيس مجلس المحافظة عمار القيسي.

وقال عضو الائتلاف عبد الرحمن الجزائري، لوكالة شفق نيوز، ان "قرار إحالة محافظ بغداد عبد المطلب العلوي، الى التقاعد إجراء غير قانوني، وهو اكيد تصرف شخصي وهو بسبب بعض الصراعات السياسية".

وأضاف أنه "لا يوجد أي اتفاق سياسي على هكذا خطوة فالقرار غير قانوني، وهناك استثناءات لبعض المسؤولين من عمر التقاعد".

وبين الجزائري ان "محافظ بغداد عبد المطلب العلوي اكيد سيقدم طعن لدى الجهات القضائية المتخصصة بشأن قرار احالته الى التقاعد، وحتى في حال مضى قرار التقاعد، فمنصب محافظ بغداد سيبقى من حصة ائتلاف دولة القانون".

وتابع عضو الائتلاف بزعامة نوري المالكي القول ان ائتلاف دولة القانون "اكيد سيكون لديه مرشح جاهز لهذا المنصب، الذي هو استحقاق له وفق كل الاتفاقات السياسية داخل الإطار التنسيقي ومع باقي الشركاء السياسيين".

وكان مجلس محافظة بغداد قد أصدر في وقت سابق من، اليوم الأحد، أمرًا إداريًا يقضي بإحالة المحافظ عبد المطلب علي يوسف، إلى التقاعد، بعد بلوغه السن القانونية.

وأعلن المجلس عن فتح باب الترشح لمنصب محافظ بغداد بدءًا من اليوم الأحد الموافق، ولغاية نهاية الدوام الرسمي ليوم غد الاثنين.

والعلوي كان يعمل سابقا مستشارا لرئيس مجلس الوزراء لشؤون الإدارة والسياسات العامة، و كان قد حصل على 7629 صوتا في انتخابات مجالس المحافظات الاخيرة، والمعقد الثاني ضمن مقاعد ائتلاف دولة القانون التسعة في مجلس محافظة بغداد.

وانتخب مجلس محافظة بغداد، في الخامس من شهر شباط من العام 2024، العلوي، محافظاً للعاصمة.